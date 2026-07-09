Sevgili Kova, 10 Temmuz’da Neptün retrosunun başlamasıyla birlikte duyduklarınla gerçekler arasındaki farkı daha sık sorgulayabilirsin. Bir arkadaş sohbetinde anlatılan bir iş fırsatı, sosyal medyada gördüğün bir bilgi ya da kulaktan kulağa yayılan bir haber düşündüğün kadar sağlam temellere sahip olmayabilir. Bugün teyit edilmemiş bilgilere karşı biraz daha temkinli olmak isteyeceksin.

İş hayatında yazışmalar, sözlü anlaşmalar ve detaylar önem kazanıyor. Özellikle “nasıl olsa konuşmuştuk” denilen konuları e-posta ya da mesajla kayıt altına almak ileride işini kolaylaştırabilir. Yanlış anlaşılmaların önüne geçen kişi sen olabilirsin.

Maddi konularda internet üzerinden yapılan alışverişler, ön siparişler ya da dijital abonelikler dikkat çekiyor. Aşk hayatında ise uzun mesajlardan çok netlik önem kazanacak. Bekar bir Kova burcuysan, sürekli karışık sinyaller veren biriyle ilgili sonunda kararını verebilirsin.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…