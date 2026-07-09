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Kova Burcu right-white
10 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
09.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Kova ve yükselen Kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 10 Temmuz Cuma gününüz nasıl geçecek? 10 Temmuz Cuma günü Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, 10 Temmuz’da Neptün retrosunun başlamasıyla birlikte duyduklarınla gerçekler arasındaki farkı daha sık sorgulayabilirsin. Bir arkadaş sohbetinde anlatılan bir iş fırsatı, sosyal medyada gördüğün bir bilgi ya da kulaktan kulağa yayılan bir haber düşündüğün kadar sağlam temellere sahip olmayabilir. Bugün teyit edilmemiş bilgilere karşı biraz daha temkinli olmak isteyeceksin.

İş hayatında yazışmalar, sözlü anlaşmalar ve detaylar önem kazanıyor. Özellikle “nasıl olsa konuşmuştuk” denilen konuları e-posta ya da mesajla kayıt altına almak ileride işini kolaylaştırabilir. Yanlış anlaşılmaların önüne geçen kişi sen olabilirsin.

Maddi konularda internet üzerinden yapılan alışverişler, ön siparişler ya da dijital abonelikler dikkat çekiyor. Aşk hayatında ise uzun mesajlardan çok netlik önem kazanacak. Bekar bir Kova burcuysan, sürekli karışık sinyaller veren biriyle ilgili sonunda kararını verebilirsin.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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