Sevgili Kova, bugün Venüs’ün Başak burcuna geçişiyle birlikte uzun süredir göz ardı ettiğin küçük detaylar bir anda önem kazanabilir. Ortak kullanılan bir hesabın şifresini yenilemek, sigorta poliçesini kontrol etmek, banka uygulamasındaki eski bir işlemi fark etmek ya da unutulmuş bir iade sürecini tamamlamak gündemine gelebilir. Bugün düzenlenen küçük bir evrak işi ileride büyük bir uğraşı önleyebilir.

İş hayatında başkalarıyla yürütülen süreçler öne çıkıyor. Ortak bir proje, paylaşılan bir sorumluluk ya da senden önce başlayan bir işi devralman gerekebilir. Özellikle herkesin atladığı bir ayrıntıyı fark etmen ekip içinde işlerin akışını değiştirebilir.

Maddi konularda ortak hesaplar, vergiler, sigortalar ya da resmi ödemelerle ilgili gelişmeler yaşanabilir. Uzun süredir ertelenen bir geri ödeme, iade ya da alacak konusu yeniden gündemine gelebilir. Bugün sana kazandıracak olan şey risk almak değil, mevcut kaynaklarını daha iyi yönetmek olacak.

Aşk hayatında ise ilişkilerde güven ve açıklık ön plana çıkıyor. Partnerinin sana anlattığı kişisel bir konu ya da birlikte alınacak önemli bir karar ilişkinizi farklı bir noktaya taşıyabilir. Bekar bir Kova burcuysan, ilk tanışmada çok şey anlatmayan ama zamanla kendini açan biri ilgini çekebilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…