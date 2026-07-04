Sevgili Kova, Ay'ın Balık burcundaki o derin ve sezgisel ilerleyişi, senin sürekli geleceği düşünen, dijital dünyada yaşayan ve teknolojiye entegre fütüristik zihnini adeta fişten çekiyor. İnterneti, sosyal medyayı ve tüm ekranları aniden kapatarak doğaya, toprağa, ailene veya en geleneksel yaşam formlarına geri dönme kararı alıyorsun. Fiziksel bir topraklanma yaşıyorsun.

Ellerini toprağa bulamak, teknolojik dertlerden sıyrılıp doğanın veya evinin sessiz ritmine ayak uydurmak ruhundaki tüm o elektriksel yorgunluğu emecek. Geleceği kurgulamayı bırakıp sadece şu anın gücünü hissettiğin sarsıcı ama çok şifalı bir pazar günü seni bekliyor. Jüpiter'in Aslan burcundaki seyri bu dönüşümde sana büyük bir öz güven katıyor.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Kova burcu isen, partnerinle birlikte ekranları kapatıp ormana gitmek veya mutfakta geleneksel bir yemek yapmak aranızdaki o saf ve filtresiz aşkı yeniden uyandıracak. Doğallık tutkunuzu besliyor. Bekar bir Kova burcu isen, sanal dünyadaki eşleşmelerden anında soğuyarak; gerçek hayatta, kokusuyla ve duruşuyla seni çeken o organik ve doğal ruha karşı sarsılmaz bir çekim duyacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...