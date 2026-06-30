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Kova Burcu right-white
1 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.06.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Kova ve yükselen Kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 1 Temmuz Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 1 Temmuz Çarşamba günü Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, temmuz ayına resmen uyanışla başlıyorsun! Ay, Oğlak burcunun o izole, kapalı ve yorucu bilinçaltı evinden çıkarak senin kendi burcuna, yani sahnenin tam ortasına geçiş yapıyor. Dün hissettiğin o yorgunluk, geri çekilme isteği veya görünmez olma hali bitiyor. Kendini yenilenmiş, taze ve adeta yeniden doğmuş gibi hissedeceksin.

Enerjin o kadar yüksek ve çekici ki, girdiğin her ortamda doğal bir lider gibi parlıyorsun. İnsanlara yön vermek, kendi ihtiyaçlarını dile getirmek ve uzun zamandır ertelediğin kişisel bir kararı uygulamaya koymak için muazzam bir gün. Spot ışıkları senin üzerinde.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Kova burcu isen, partnerinin bugün senin bu yenilenmiş ve öz güvenli auran karşısında büyülenmemesi imkansız. Kendi ışığına sahip çıkman, aranızdaki tutkuyu yeniden alevlendirerek size harika bir akşam yaşatacak. Bekar bir Kova burcu isen, Ay kendi burcundayken yaydığın o eşsiz manyetizma sayesinde dikkatleri anında üzerine çekiyorsun. Özgünlüğüne hayran kalan, seni keşfetmek isteyen cesur biriyle heyecanlı bir yola çıkıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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