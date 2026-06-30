Sevgili Kova, partnerinle birlikte birbirinizin bireyselliğine saygı duyduğunuz, hayatı bir görev değil bir kutlama olarak gördüğün harika bir gün. Kendini mutlu ve özgür hissettiğinde, bu pozitif enerjiyi doğrudan ilişkine aktararak aranızdaki sevgi bağını ölümsüz bir dostluğa çevireceksin.

Bekar bir Kova burcu isen, bugün kendini kimseye beğendirme çabasına girmiyorsun. Maskesiz, filtresiz ve sadece kendi doğrularınla yaşadığın bu özgür halin, sana vizyonuyla eşlik edebilecek o yenilikçi ve zeki ruhu bir mıknatıs gibi hayatına çekecek. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…