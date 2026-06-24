Sevgili Kova, partnerinle geleceği birlikte inşa etme fikri, ilişkinin temelindeki güveni perçinliyor. Alınan ortak kararlar ve hayatı paylaşma isteği, sevginin ne kadar olgunlaştığının en güzel kanıtı olacak.

Bekar bir Kova burcu isen aşka giden yolun güvenden geçtiğini biliyorsun. Seni heyecanlandıran değil, sana saygı duyan ve varlığıyla hayatını kolaylaştıran karakterle kuracağın bağ, ömür boyu sürecek bir yoldaşlığın başlangıcı olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...