Sevgili Kova, partnerine yaptığın nostaljik ve elle tutulur jest, dijital yorgunluğun içindeki ilişkine taptaze bir ruh katıyor. Ekransız ve sadece birbirinize odaklandığınız bu anlar, sevginizin samimi temelini hatırlatacak.

Bekar bir Kova burcu isen, bugün ekran arkasına saklananları hayatından çıkarıyorsun. Seninle doğrudan göz teması kuran, cesaretle yanına gelip konuşmayı seçen nostaljik ruhla, çok gerçekçi ve sıcak bir tanışma yaşıyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...