Sevgili Kova, bugün Güneş ve Neptün karesi, seni geleneksel yollara savuruyor. Ofiste yeni kurulan yazılımın hata vermesi ya da ortaya çıkan teknik sorunlar yüzünden işlerini kağıt üzerinde ve el yazısıyla halletmeye başlayacaksın. Senin kadar yenilikçi ve işini kolaylaştırmak için gelişimlere hızla uyum sağlayan bir ruh için bu durum bir hayli zorlayıcı olabilir. Üstelik işlerin aksayabilir ve ofiste komik krizler yaşanabilir.

Ancak eski yöntemlere dönüşün şaşırtıcı sonuçlar da verebilir. Herkes sistem arızasıyla uğraşırken, sen kayıp bir sözleşmeyi bulup dikkat çekici verileri ortaya çıkararak şirketin işleyişini değiştirebilirsin. Geleneksel olanın gücünü görmeni sağlayacak bu süreç belki de ofise yeni bir düzen de getirebilir.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Kova burcu isen, bugün partnerine mesaj atmak veya dijital yollardan ulaşmak yerine, masasına el yazısıyla yazılmış küçük bir not veya mektup bırakıyorsun. Bu nostaljik ve romantik hamlen, aranızdaki tutkuyu inanılmaz alevlendirecek. Bekar bir Kova burcu isen, uygulamalardan veya sosyal medyadan flört etmeyi tamamen bırakıyorsun. Kahvecide veya sokakta göz teması kurarak, tamamen eski usul ve yüz yüze bir iletişimle hayatına çok romantik birini çekeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...