Sevgili Kova, bugün Güneş ile Chiron altmışlık açısı, ofiste insanların hayatını zorlaştıran eski bir prosedürü, senin bulacağın inovasyonla tarihe gömmeni sağlıyor. Yazılımla ilgili bir yenilik getirebilir veya ekip içi iletişimi rahatlatan sosyal bir inisiyatif başlatarak departmana nefes aldırabilirsin.

Bireyselliğini koruyarak topluma fayda sağladığın bu gün, aykırı zihninin aslında ne kadar iyileştirici olduğunu kanıtlıyor. Sadece şirket için değil, iş arkadaşlarının motivasyonu için de öncü olduğun harika bir cumartesi mesaisi geride kalıyor.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Kova burcu isen, partnerinle arandaki tutkulu romantizmi, omuz omuza verdiğiniz sağlam bir dostlukla harmanlıyorsun. Birlikte sosyal etkinliğe katılmak veya ortak amaç uğruna çalışmak, sevginizi evrensel boyuta taşıyacak. Bekar bir Kova burcu isen, yalnızlığını sosyal gruplarda, derneklerde veya online topluluklarda bitiriyorsun. İnsani idealleri paylaşan, vizyonuna hayranlık duyan sıra dışı kişiyle dostluktan doğan sağlam bir aşka adım atıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...