Sevgili Kova, bugün Chiron'un Boğa burcundaki seyri, odak noktanı ofisteki dışa dönük işlerden ziyade departmanın köklerine, şirketin altyapısına ve temel güvenlik meselelerine çeviriyor. Masandaki veya ofisteki fiziki düzeni değiştirerek, çalışma alanını çok daha konforlu, ev sıcaklığında ve güvenli bir hale getireceksin.

İçsel güvenliğini sağladığın bugün, mesai bitiminde dışarıdaki cuma kalabalıklarından hızla uzaklaşma isteği doğuruyor. Gürültülü mekanlar yerine, evinin şifalı kozasına çekilip kendi kutsal alanını inşa etmek, sevdiğin eşyalarla baş başa kalmak ruhuna çok iyi gelecek.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Kova burcu isen, bugün partnerinle dışarıda yorulmak yerine, evin salonunda sadece sana ait, dış dünyaya kapalı bir aşk kozası yaratıyorsun. Chiron'un Boğa burcundaki transiti, aidiyet hissini zirveye taşıyacak. Bekar bir Kova burcu isen, her an uçarı ve sürprizli aşklar arayan yapın bugün duruluyor. Sana bitmek bilmeyen heyecanı değil, sadece omzuna başını koyduğunda 'evdeyim' hissini verecek huzurlu bir karaktere doğru çekiliyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...