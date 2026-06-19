Sevgili Kova, partnerinle birbirinizi sadece birer sevgili olarak değil, aynı zamanda en yakın iki dost olarak görmenin rahatlığını yaşıyorsun. Birlikte hayatı ve ideallerinizi konuşmak, ilişkinizdeki kısıtlayıcı duygusal yükleri tamamen silecek.

Bekar bir Kova burcu isen, klasik flört buluşmalarından tamamen uzak duruyorsun. Katıldığın bir seminerde, etkinlikte veya ortak hobi grubunda fikirlerinle örtüşen, bireyselliğine saygı duyan yenilikçi ruhla aranda organik ve zihinsel bir kıvılcım çakacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...