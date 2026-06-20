Sevgili Kova, bugün Güneş Yengeç burcuna geçerek seni günlük rutinlerini ve yaz alışkanlıklarını baştan yaratmaya itiyor. Yaz Gün Dönümü'nün getirdiği bitmeyen enerjiyi, açık havada yeni bir spora başlayarak, beslenme tarzını yenileyerek veya doğada çok sağlıklı bir yürüyüş yaparak kutlayacaksın. Bedensel canlılığın zirvede.

Kendi sağlığına ve düzenine verdiğin bu değer, iş hayatında da pratik zekanı ateşliyor. Pazar günü kendi hayatını organize ederken bulduğun pratik yöntemler, ofisteki hantal bir süreci hızlandırman için sana harika bir sistem fikri verecek. Sağlam kafa, sağlam iş getiriyor.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Kova burcu isen, bugün partnerinle beraber spora gitmek, mutfağa girip sağlıklı bir yaz yemeği hazırlamak gibi hayatın içinden eylemler aşkı tazeleyecek. Birlikte yaşamak ve üretmek size çok iyi geliyor. Bekar bir Kova burcu isen, bugün yeni başladığın yaz rutininde, yürüyüşte veya bir sağlıklı yaşam etkinliğinde; kendine senin kadar değer veren, çalışkan ve pratik zekalı biriyle çok enerjik, doğal bir tanışma yaşayacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...