Sevgili Kova, bugün gökyüzündeki Ay ile Jüpiter karesi, ofiste var olan sistemi yıkıp yepyeni bir düzen kurma isteğini körükleyebilir. İçindeki asi ruh, hantal işleyen kurallara aniden isyan edip çok radikal bir değişiklik önermek isteyecek. Ancak yenilikleri herkese bir anda kabul ettirmek yerine, adım adım sunman gerekecek.

Aykırı fikirlerini törpüleyip, şirketin mevcut yapısına uygun bir güncelleme olarak pazarladığında çok daha hızlı destek bulacaksın. Zihinsel sınırları zorlayan bugün, mesai bitiminde seni kişisel özgürlüğünü yaşamaya itiyor. Geleneksel planları iptal edip kendi başına farklı bir hobiyle ilgilenmek ruhunu dinlendirecek.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Kova burcu isen, bugün ilişkide biraz kendi alanına ve bağımsızlığa ihtiyaç duyabilirsin. Partnerine karşı mesafeli olmak yerine, bu akşam kendi kitaplarına veya işlerine odaklanmak istediğini kibarca belirtmen aranızdaki uyumu koruyacak. Bekar bir Kova burcu isen, seni kısıtlamaya çalışan veya sürekli ilgi bekleyen kişilerden hızla uzaklaşıyorsun. Kendi hayatı olan, özgürlüğüne düşkün ve zihni senin gibi sınır tanımayan o yenilikçi ruhla harika bir sohbet yakalayacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...