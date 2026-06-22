Sevgili Kova, partnerinle ilişkinde bireysel alanlarına saygı duymak, aşkın nefes almasını sağlıyor. Kendi başınıza vakit geçirdikten sonra akşamın ilerleyen saatlerinde yapacağınız o entelektüel sohbet, tutkunuzu canlı tutacak.

Bekar bir Kova burcu isen, sıradan beklentileri olan flörtleri eliyorsun. Senin farklı bakış açını yargılamayan, dünyayı senin gibi renkli ve özgür bir pencereden okuyan o sıra dışı kişiyle, zihinsel bir kıvılcımla başlayan güçlü bir çekim yaşayacaksın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...