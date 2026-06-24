Sevgili Kova, bugün Merkür Satürn üçgeni, aile içindeki veya ev yaşamındaki bir sorunu son derece sağduyulu bir şekilde çözmeni sağlıyor. Büyüme potansiyeli olan bir tartışmayı, mantıklı kelimelerin ve adil yaklaşımınla başlamadan bitireceksin. Ortamı sakinleştiren bilge rolünü üstleniyorsun.

Ev ve aile konularında sağladığın bu huzur, zihnini diğer işlerine rahatça odaklamanı sağlayacak. Sorumluluklardan kaçmak yerine onlara sistemli çözümler getirdiğinde, günün ne kadar pürüzsüz aktığını görecek ve akşamını derin bir rahatlama hissiyle geçireceksin.

Peki ya aşk? Bekar bir Kova burcu isen, arkadaşlık sınırlarının yavaş yavaş aşılıp flörte doğru evrildiği özel geçiş dönemini yaşıyorsun. Güvendiğin, yanında huzur bulduğun kişiyle arandaki dostluk, sağlam ve olgun bir aşka dönüşüyor. İlişkisi olan bir Kova burcu isen, partnerinle beraber ev için alacağın ortak bir karar veya aileleri ilgilendiren yapıcı bir planlama, ilişkini resmiyete veya çok daha köklü bir güvene taşıyacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...