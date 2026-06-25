Sevgili Kova, partnerinle arandaki şeffaf iletişim, ilişkiyi yapay beklentilerden koruyor. Mükemmel olma çabasını bırakıp sadece mutlu olmaya odaklandığın bu süreç, aşkını çok daha samimi bir temele oturtacak.

Bekar bir Kova burcu isen maskelerle dolaşan insanları hayatından uzaklaştırıyorsun. Kendi gerçeğiyle barışık, sana olduğu gibi yaklaşan ve farklılıklarına saygı duyan vizyoner ruhla, çok organik ve sarsılmaz bir iletişime adım atıyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...