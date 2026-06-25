Sevgili Kova, bugün gökyüzündeki Güneş Neptün karesi, dijital dünyada veya sosyal çevrende yaratılan sahte kusursuzluk algısından uzaklaşmanı sağlıyor. Herkesin harika bir hayat yaşadığı yanılgısına düşmek yerine, telefonunu bir kenara bırakıp kendi otantik ve sade gerçeğine sarılacaksın. Dijital bir detoks ruhunu arındırıyor.

Toplumun veya sosyal medyanın beklentilerini kapattığında, iç sesini çok daha net duyduğunu fark edeceksin. Kendi doğal halinde olmanın verdiği özgürlük, perşembe gününü son derece huzurlu ve yaratıcı bir şekilde geçirmeni sağlıyor.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Kova burcu isen partnerinle dış dünyanın filtrelerinden uzak, doğal ve şeffaf bir iletişim kuruyorsun. Ev halinle, süslenmeden yaptığın samimi sohbetler aşkı derinleştiriyor. Bekar bir Kova burcu isen gösterişli ve yapay profiller ilgini çekmiyor. Olduğu gibi davranan, kusurlarını saklamayan ve dürüstlüğüyle parlayan gerçekçi karakterle çok filtresiz bir bağ kuracaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...