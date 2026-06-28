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Kova Burcu right-white
29 Haziran 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.06.2026 - 18:01
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Kova ve yükselen Kova burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 29 Haziran Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 

29 Haziran Pazartesi günü Kova ve yükselen Kova burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, partnerinle birlikte birbirinizin başarılarını kutlamak ve hedeflerinizi desteklemek, ilişkinize büyük bir saygınlık katıyor. Hayatı beraber göğüslediğiniz bu süreç, sevginizin aynı zamanda ne kadar güçlü bir ittifak olduğunu gösterecek.

Bekar bir Kova burcu isen vizyonsuz ve hedefsiz insanlardan hızla uzaklaşıyorsun. Kendi hayatının lideri olmuş, başarılarıyla göz dolduran ve senin bağımsız ruhuna saygı duyan bir karakterle, hem zihinsel hem de tutkulu bir serüvene adım atıyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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