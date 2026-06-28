Sevgili Kova, bugün Merkür durağan konumda seyrederken, dikkatini geleceğin geniş vizyonlarından çekip kariyer imajına, toplum önündeki duruşuna ve seni temsil eden uzun vadeli hedeflerine yönlendiriyor. 'Ben bu hayatta nasıl bir iz bırakmak istiyorum?' sorusunu sorarak, kariyer veya eğitim planlarını derinlemesine sorgulayacağın bir içsel mola veriyorsun.

Hedeflerini yeniden gözden geçirmek, zaman kaybı değil, aksine çok güçlü bir hazırlık sürecidir. Toplumun senden beklediklerini değil, senin kendi potansiyeline uygun olanı seçtiğinde, içindeki vizyoner güç yeniden alevlenecek.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Kova burcu isen partnerinle kariyer hedeflerini ve toplum içindeki duruşunu destekleyen saygın bir iletişim kuruyorsun. Birbirinizin başarılarıyla gurur duymak aşkı taçlandıracak. Bekar bir Kova burcu isen bugün sadece aşk değil, saygı da arıyorsun. Kendi alanında başarılı, hedefleri olan ve senin vizyonunu destekleyecek yetkin bir karaktere karşı güçlü bir hayranlık duyacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...