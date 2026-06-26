Sevgili Kova, bugün gökyüzündeki Mars Jüpiter altmışlığı, içindeki yaratıcı ve oyuncu çocuğu uyandırarak eyleme döküyor. Sadece keyif aldığın için bir sanat projesine başlamak, sevdiğin bir spora yönelmek veya çocuklarla/gençlerle bol kahkahalı vakit geçirmek ruhunu inanılmaz derecede besleyecek. Eğlenmek en büyük önceliğin.

Kuralları ve zorunlulukları bir kenara bırakıp sadece içinden geldiği gibi hareket ettiğinde, yaşam enerjinin nasıl parladığını göreceksin. Kendi özgünlüğünü ve neşeni sergilemekten çekinmediğin bugün, çevrene de ilham kaynağı oluyor.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Kova burcu isen partnerinle romantizmi oyunbaz bir şekilde yaşamak ilişkindeki neşeli dostluğu muazzam bir seviyeye taşıyacak. Gülmek aşkı besleyecek. Ama bekar bir Kova burcu isen ağırbaşlı flörtlerden uzaklaşıp seni güldüren ve anı yaşamaktan korkmayan enerjik bir karakterle cesur bir aşka adım atıyorsun. Galiba macera arıyorsun! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...