Sevgili Kova, bugün haziran ayını Oğlak Dolunayı ile kapatırken, dikkatin tamamen kendi içine, bilinçaltına ve ruhsal sağlığına yöneliyor. Yıllardır içini kemiren gizli bir korkuyla, arka planda çalışan eski bir inançla veya kapalı kapılar ardında yürütülen bir projeyle vedalaşıyorsun. Kimsenin görmediği ama senin ruhunu özgürleştiren o muazzam temizliği tek başına, büyük bir olgunlukla yapacaksın.

Bilinçaltını arındırdığın bu sessiz kapanışın hemen ardından, Jüpiter Aslan burcuna geçerek senin evlilik, ortaklıklar ve ikili ilişkiler evini adeta bir şölen yerine çeviriyor! İçindeki yüklerden kurtulduğun an, dış dünyada sana şans, bolluk ve cömertlik getirecek harika insanlarla el sıkışmaya başlıyorsun. Tek başına taşıdığın yükleri artık doğru partnerlerle paylaşacağın bereketli bir dönem başlıyor.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Kova burcu isen, Jüpiter'in Aslan transiti partnerinle aranızdaki aşkı büyütüyor, ilişkini resmiyete dökmek veya var olan sorunları iyimserlikle çözmek için muazzam bir destek veriyor. Sevgi hayatının merkezine oturacak. Bekar bir Kova burcu isen, geçmişin yüklerinden (Oğlak Dolunayı) tamamen kurtulduğun bugün, karşına senin vizyonunu destekleyen, sana sahne ışıklarını hissettiren o cömert ve şanslı karakteri çıkarıyor. Aşk sana gülümseyecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...