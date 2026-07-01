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Kova Burcu right-white
2 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Kova ve yükselen Kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 2 Temmuz Perşembe gününüz nasıl geçecek? 2 Temmuz Perşembe günü Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün gökyüzünün tüm o dönüştürücü, karanlık ama bir o kadar da güçlü enerjisi doğrudan senin kalbinde atıyor! Ay ve Plüton senin burcunda kavuşarak, kimliğinde, dış görünüşünde ve hayata karşı duruşunda adeta bir anka kuşu gibi küllerinden doğmanı sağlıyor. Başkalarının senden beklediği o uysal veya uyumlu maskeyi bugün sonsuza dek çıkarıp atıyorsun.

Kendi en ham, en gerçek ve belki de en karanlık yönlerinle yüzleşip onları kucakladığında, ortaya çıkan o yoğun auran herkesi büyüleyecek. Eski benliğini geride bırakıp sınır tanımayan, tavizsiz ve son derece özgür bir kimliğe büründüğün bugün, sana muazzam bir yaşam enerjisi vadediyor.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Kova burcu isen, partnerinin bugün senin bu yenilenmiş, güçlü ve bağımsız halin karşısında adeta büyülenmesini izleyeceksin. İlişkinizdeki o eski dinamik yıkılıp yepyeni bir tutkuyla inşa ediliyor. Bekar bir Kova burcu isen, bugün yaydığın o yoğun enerji zayıf karakterleri senden uzak tutarken, sadece senin gibi cesur ve kendi gücünün farkında olan özel ruhları bir mıknatıs gibi hayatına çekecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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