Sevgili Kova, partnerinle olan beraberliğinde bugün senin o güçlü, bağımsız ve sınırlarını yeniden çizen tavrın, ilişkinin kurallarını baştan yazıyor. Eskimiş alışkanlıkları ve rutinleri yıkarak, sevginizi çok daha dürüst, özgür ve tutkulu bir yapıya kavuşturmanın o tatlı zaferini yaşayacaksın.

Bekar bir Kova burcu isen, bugün kendine o kadar derinden ve güçlü bir şekilde sahip çıkıyorsun ki, dışarıdan birinin sevgisine ihtiyaç duymadığını fark etmek sana en büyük şifayı veriyor. Kendi değerinle parladığın bu an, ucuz flörtleri elerken sadece senin o asil yalnızlığına saygı duyacak vizyoner karakterlere kapı aralıyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…