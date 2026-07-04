Sevgili Kova, partnerinle ilişkini mesajlaşmaların ve sosyal medyanın o yapay dünyasından tamamen çekip çıkarıyorsun. Hiçbir dijital izin olmadığı, sadece göz teması ve dokunuşlarla paylaştığın o saf, geleneksel ve korunaklı alan, sevgini sarsılmaz bir sadakatle güçlendirecek.

Bekar bir Kova burcu isen, emojilerle ve sanal beğenilerle yürütülen flörtleri hayatından acımasızca siliyorsun. Doğayla bütünleşik yaşayan, filtre kullanmayan, kokusu, sesi ve varlığıyla sana tamamen gerçek hissettiren organik bir karakterle, temelleri çok sağlam ve ateşli bir bağ kurmaya başlıyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…