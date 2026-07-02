Sevgili Kova, partnerinle arandaki ilişkiyi bugün senin özgür ve estetik ruhun yönlendiriyor. Kendi bireyselliğini koruyarak ama aynı zamanda aranızdaki uyumu da zarafetle besleyerek kurduğun denge, sevginizi sarsılmaz ve çok çağdaş bir yapıya dönüştürecek.

Bekar bir Kova burcu isen, kimseye yaranmaya çalışmayan o otantik duruşun senin en büyük flört gücün oluyor. Standart kalıplara sığmayan, senin bağımsızlığına saygı duyan ve vizyoner yaklaşımlarıyla zihnine meydan okuyan özel bir karakterle, dostluk ve tutkunun muazzam bir şekilde harmanlandığı bir bağ kuruyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…