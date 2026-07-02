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Kova Burcu right-white
3 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Kova ve yükselen Kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 3 Temmuz Cuma gününüz nasıl geçecek? 3 Temmuz Cuma günü Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün Ay senin burcunda ilerlerken kişisel çekim alanın (manyetizman) adeta gökyüzüne ulaşıyor. Girdiğin ortamlarda zarafetin, uyumlu duruşun ve yenilikçi fikirlerinle herkesi kendine hayran bırakacaksın. Kendini ifade etme yeteneğin öylesine estetik ki, kapalı tüm kapılar senin o naif ama güçlü duruşunla anında açılacak.

Bu yoğun çekim gücü ve Jüpiter'in iyimserliği, kendini olduğundan çok daha kusursuz hissetmene, hatta başkalarına boyunu aşacak sözler vermene neden olabilir. Kendine güvenmek harikadır, ancak kapasiteni doğru analiz edip gerçekçi sınırların içinde kaldığında, etkinin çok daha saygın ve kalıcı olduğunu deneyimleyeceksin.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Kova burcu isen, partnerinin bugün senin bu aydınlık ve estetik auran karşısında adeta büyülenmesini izleyeceksin. İlişkinin merkezine kendi neşeni koymak aranızdaki şefkati canlandıracak. Bekar bir Kova burcu isen, bugün aşka senin gitmene gerek yok, aşk sana geliyor. Kendi bireyselliğinden taviz vermediğin bu anlarda, vizyonu geniş, estetik zevklere sahip çok karizmatik birinin dikkatini çekerek sürpriz bir yola çıkıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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