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Kova Burcu right-white
4 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
03.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Kova ve yükselen Kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 4 Temmuz Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 4 Temmuz Cumartesi günü Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün gökyüzünde Mars ve Uranüs birleşirken, senin o toplumsal, isyankar ve hep kalabalıklar içinde eşitlik arayan doğanı şaşırtıcı bir şekilde değiştiriyor. Dünyayı kurtarma planlarını, sivil toplum projelerini veya arkadaş gruplarını bir kenara bırakıp; kendi mutluluğuna, kendi sahnene ve içindeki o parlamak isteyen ışığa odaklanacaksın.

Geri planda kalmayı reddedip 'Ben buradayım ve en iyisini hak ediyorum' diyerek dikkatleri üzerine çektiğin bir gün. Kendini şımartmak, yaratıcılığını göstermek veya romantik bir jest yapmak, ruhuna kaybettiği o coşkulu yaşama sevincini misliyle geri verecek. Bugün sadece senin krallığın/kraliçeliğin var.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Kova burcu isen, ilişkini arkadaşlık çizgisinden çıkarıp çok daha tutkulu, romantik ve gösterişli bir seviyeye taşıyorsun. Partnerine yapacağın büyük bir sürpriz aşkınızı alevlendirecek. Bekar bir Kova burcu isen, mantıklı flörtleri es geçerek; sana kendini dünyanın en özel insanı hissettiren, cömert ve sahne ışığı yüksek o karizmatik karakterle ateşli bir serüvene çekiliyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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