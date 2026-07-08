Sevgili Kova, 9 Temmuz’da Venüs’ün Başak burcuna geçişiyle birlikte aşk hayatında paylaşım ve güven temaları daha görünür hale gelebilir. Bugün biriyle ilgili hislerini değiştiren şey romantik bir cümle değil, sana anlattığı kişisel bir mesele ya da gösterdiği kırılganlık olabilir. Bazen insanlar birbirlerine aşkla değil, güvenerek yaklaşmaya başlar.

İlişkisi olan bir Kova burcuysan, partnerinle para, gelecek planları ya da özel hayatınıza dair daha önce konuşmadığınız bir konuyu gündeme getirebilirsiniz. Ortak alınacak bir karar, birlikte yapılacak bir harcama ya da geleceğe dair küçük bir plan ilişkinizin dinamiğini değiştirebilir. Bu kez seni etkileyen şey heyecan değil, birlikte çözüm üretebilmek olacak.

Bekar bir Kova burcuysan, uzun süredir güçlü ve mesafeli gördüğün birinin daha insani tarafını görmek duygularını değiştirebilir. Bir başarısızlığını anlatması, senden yardım istemesi ya da normalde göstermediği bir yönünü paylaşması aranızdaki mesafeyi azaltabilir. Çoğu zaman insanlar birbirlerine kusursuz oldukları için değil, kusurlarını gösterebildikleri için yakınlaşırlar.

Bugün aşk hayatında önemli olan ilk izlenimler değil, ikinci kez baktığında fark ettiğin detaylar olacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…