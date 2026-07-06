Sevgili Kova, bugün aşk hayatında zihnin ile kalbinin aynı dili konuşup konuşmadığını sorgulayabilirsin. Sen ilişkilerde özgürlüğü, bireyselliği ve karşılıklı anlayışı önemseyen bir burçsun. Bu yüzden seni olduğun gibi kabul eden insanlara kolayca yakınlaşırken, seni kalıplara sokmaya çalışan bağlardan hızla uzaklaşabiliyorsun. Ancak bugün mesele özgür kalmak değil, gerçekten neye ihtiyaç duyduğunu anlamak olabilir.

İlişkisi olan bir Kova burcu isen, partnerinle ilişkinizin yönü, birbirinize tanıdığınız alanlar ve ortak gelecek planlarınız üzerine daha fazla düşünebilirsiniz. Son zamanlarda göz ardı edilen bazı duygular ya da ertelenen konuşmalar yeniden önem kazanabilir. Bu kez önemli olan birbirinizi değiştirmeye çalışmak değil, farklılıklarınıza rağmen aynı yolda yürümek isteyip istemediğinizi anlamak olabilir. Çünkü bazen bir ilişkinin gücü benzerliklerde değil, farklılıklara gösterilen saygıda saklıdır.

Bekar bir Kova burcu isen, ilgini çeken biriyle ilgili düşüncelerin farklı bir yöne evrilebilir. İlk etapta yalnızca keyifli bir sohbet gibi görünen bir iletişim, zamanla daha anlamlı hisler uyandırabilir. Ya da seni etkilediğini düşündüğün bir bağın aslında yalnızca zihinsel bir meraktan ibaret olduğunu fark edebilirsin. Bugün senin için önemli olan, karşındaki kişinin ne kadar ilginç olduğu kadar, onun yanında ne kadar gerçek olabildiğin olacak.

Kalbinin cevaplarını mantığınla açıklamaya çalışmak yerine hislerinin sana gösterdiği yönü izlemek bugün daha doğru hissettirebilir. Çünkü bazı bağlar önce anlaşılmaz, zamanla anlam kazanır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…