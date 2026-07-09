Sevgili Kova, 10 Temmuz’da Neptün retrosunun başlamasıyla birlikte aşk hayatında söylenenlerle kastedilenler arasındaki fark daha görünür hale gelebilir. Özellikle uzun mesajlar, karışık ifadeler ya da net olmayan cevaplar seni eskisi kadar tatmin etmeyecek. Bugün anlam çıkarmaya çalışmak yerine açık cümleler duymak isteyebilirsin.

İlişkisi olan bir Kova burcuysan, partnerinle aranızda daha önce konuşulduğu düşünülen bir konunun aslında hiç netleşmediğini fark edebilirsin. Birlikte yapılacak planlar, ilişkiye dair beklentiler ya da gelecek kararları yeniden masaya yatırılabilir. Bu kez varsayımlar değil, açık iletişim önem kazanacak.

Bekar bir Kova burcuysan, günlerce yoğun mesajlaşmalar yaşadığın ama buluşma konusu açıldığında geri çekilen biriyle ilgili düşüncelerin değişebilir. Çünkü bugün senin için ilgi görmekten çok, gerçek bir adım görmek önemli olacak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…