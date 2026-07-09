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Kova Burcu right-white
10 Temmuz 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
09.07.2026 - 18:01
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Kova ve yükselen Kova burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 10 Temmuz Cuma gününüz nasıl geçecek? 

10 Temmuz Cuma günü Kova ve yükselen Kova burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, 10 Temmuz’da Neptün retrosunun başlamasıyla birlikte aşk hayatında söylenenlerle kastedilenler arasındaki fark daha görünür hale gelebilir. Özellikle uzun mesajlar, karışık ifadeler ya da net olmayan cevaplar seni eskisi kadar tatmin etmeyecek. Bugün anlam çıkarmaya çalışmak yerine açık cümleler duymak isteyebilirsin.

İlişkisi olan bir Kova burcuysan, partnerinle aranızda daha önce konuşulduğu düşünülen bir konunun aslında hiç netleşmediğini fark edebilirsin. Birlikte yapılacak planlar, ilişkiye dair beklentiler ya da gelecek kararları yeniden masaya yatırılabilir. Bu kez varsayımlar değil, açık iletişim önem kazanacak.

Bekar bir Kova burcuysan, günlerce yoğun mesajlaşmalar yaşadığın ama buluşma konusu açıldığında geri çekilen biriyle ilgili düşüncelerin değişebilir. Çünkü bugün senin için ilgi görmekten çok, gerçek bir adım görmek önemli olacak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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