Sevgili Kova, 14 Temmuz’da Yengeç burcundaki Yeni Ay, günlük yaşamını daha düzenli ve verimli hale getirecek değişiklikleri beraberinde getirebilir. Neptün retrosunun etkisiyle gününü boşa harcayan alışkanlıkları fark ederek yerine sana gerçekten iyi gelecek yeni bir düzen kurmak isteyebilirsin. Çalışma ortamından beslenme saatlerine kadar birçok konuda yenilik yapman mümkün.

Kariyer hayatında iş yükünü daha dengeli dağıtacağın bir dönem başlıyor. Sorumluluklarını yeniden planlamak, farklı bir çalışma sistemi denemek ya da görev paylaşımında değişikliğe gitmek performansını artırabilir. Maddi konularda ise günlük harcamalarını kontrol altına alacak yeni bir bütçe planı oluşturarak gereksiz giderleri azaltabilirsin.

Aşk hayatında ise küçük alışkanlıklar ilişkinin seyrini değiştirebilir. İlişkisi olan Kova burçları partnerleriyle birlikte daha fazla ortak zaman yaratacak yeni rutinler oluşturabilir. Bekar Kova burçları ise spor salonu, kurs ya da günlük hayatlarının parçası haline gelen bir ortamda tanışacakları biriyle doğal akışında gelişen bir yakınlık kurabilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…