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Kova Burcu right-white
12 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Kova ve yükselen Kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 12 Temmuz Pazar gününüz nasıl geçecek? 12 Temmuz Pazar günü Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, 12 Temmuz’da Neptün retrosu ile Venüs’ün Başak burcundaki etkisi, seni uzun zamandır cevap aradığın bir konuda beklenmedik şekilde aydınlatabilir. Gün içinde duyacağın küçük bir bilgi ya da tesadüfen karşılaştığın biri, kafandaki soru işaretlerini azaltabilir. Bugün dikkat ettiğin ayrıntılar sana yön gösterecek.

Kariyer hayatında iletişim trafiğin artıyor. Kısa bir telefon görüşmesi, beklenmedik bir e-posta ya da anlık bir davet yeni bir kapı açabilir. Hızlı ama dikkatli hareket etmek avantaj sağlayacak.

Maddi konularda aceleyle verilen kararlar yerine karşılaştırma yapmak kazandırabilir. Özellikle büyük alışverişlerde ikinci bir görüş almak faydalı olabilir.

Aşk hayatında ise ortak ilgi alanları insanları birbirine yaklaştırabilir. İlişkisi olan Kova burçları birlikte yeni bir hobiye başlayabilir. Bekar Kova burçları ise aynı kitabı okuyan, aynı müziği dinleyen ya da benzer ilgi alanlarına sahip biriyle beklenmedik bir bağ kurabilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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