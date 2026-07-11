Sevgili Kova, 12 Temmuz’da Neptün retrosu ile Venüs’ün Başak burcundaki etkisi, seni uzun zamandır cevap aradığın bir konuda beklenmedik şekilde aydınlatabilir. Gün içinde duyacağın küçük bir bilgi ya da tesadüfen karşılaştığın biri, kafandaki soru işaretlerini azaltabilir. Bugün dikkat ettiğin ayrıntılar sana yön gösterecek.

Kariyer hayatında iletişim trafiğin artıyor. Kısa bir telefon görüşmesi, beklenmedik bir e-posta ya da anlık bir davet yeni bir kapı açabilir. Hızlı ama dikkatli hareket etmek avantaj sağlayacak.

Maddi konularda aceleyle verilen kararlar yerine karşılaştırma yapmak kazandırabilir. Özellikle büyük alışverişlerde ikinci bir görüş almak faydalı olabilir.

Aşk hayatında ise ortak ilgi alanları insanları birbirine yaklaştırabilir. İlişkisi olan Kova burçları birlikte yeni bir hobiye başlayabilir. Bekar Kova burçları ise aynı kitabı okuyan, aynı müziği dinleyen ya da benzer ilgi alanlarına sahip biriyle beklenmedik bir bağ kurabilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…