Sevgili Kova, 12 Temmuz’da Neptün retrosu yanlış anlaşılmaları büyütebilir. İlişkisi olan bir Kova burcuysan, gönderdiğin bir mesajın farklı anlaşılması ya da cevapsız kalması gereksiz bir gerginlik yaratabilir. Yüz yüze yapılacak kısa bir konuşma bütün soru işaretlerini ortadan kaldıracaktır.

Bekar bir Kova burcuysan, kalabalık bir ortamda seninle aynı ilgi alanlarını paylaşan biri dikkatini çekebilir. Sohbetin doğal akışı yeni bir yakınlaşmanın başlangıcı olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…