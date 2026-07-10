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Kova Burcu right-white
11 Temmuz 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
10.07.2026 - 18:01
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Kova ve yükselen Kova burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 11 Temmuz Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 

11 Temmuz Cumartesi günü Kova ve yükselen Kova burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, 11 Temmuz’da etkisini sürdüren Neptün retrosu aşk hayatında söylenenlerle anlaşılanlar arasındaki farkı daha görünür hale getirebilir. Özellikle mesajlaşmalarda, yarım bırakılan cümlelerde ya da “sen anlarsın” diye geçilen konularda yanlış anlamalar ortaya çıkabilir. Bugün varsaymak yerine sormak daha doğru sonuçlar verecek.

İlişkisi olan bir Kova burcuysan, partnerinle daha önce konuştuğunuzu düşündüğün bir konunun aslında hiç netleşmediğini fark edebilirsin. Birlikte geçirilecek zaman, gelecek planları ya da ilişkinin gidişatıyla ilgili beklentiler yeniden konuşulabilir. Bazen aynı dili konuşmak, aynı kelimeleri kullanmaktan daha fazlasını gerektirir.

Bekar bir Kova burcuysan, uzun süredir mesajlaştığın birinin seni gerçekten tanıyıp tanımadığını sorgulayabilirsin. En sevdiğin filmi, kahveni nasıl içtiğini ya da seni neyin mutlu ettiğini bilmeyen ama sürekli ilgisini dile getiren biriyle ilgili bakış açın değişebilir. Çünkü bugün kalbin ilgiden çok özeni fark edecek.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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