Sevgili Kova, 11 Temmuz’da Neptün retrosunun etkisiyle uzun süredir doğru kabul ettiğin bazı bilgilerin aslında eksik ya da yanlış olduğunu fark edebilirsin. Özellikle bir arkadaşından duyduğun bir haberin, sosyal medyada gördüğün bir paylaşımın ya da kulaktan kulağa yayılan bir bilginin gerçeği yansıtmadığını öğrenmen mümkün. Bugün duyduklarından çok araştırdıklarına güvenmek isteyeceksin.

İş hayatında iletişim trafiği hızlanırken detaylar önem kazanıyor. Yanlış gönderilen bir e-posta, eksik iletilen bir bilgi ya da son anda değişen bir toplantı saati planlarını etkileyebilir. Maddi konularda ise internet üzerinden yapılan işlemlerde, ödeme ekranlarında ve onay süreçlerinde biraz daha dikkatli olmak faydalı olabilir.

Aşk hayatında netlik arayışı ön plana çıkıyor. İlişkisi olan Kova burçları, partnerleriyle birbirlerinden ne beklediklerini daha açık konuşmak isteyebilir. Bekar Kova burçları ise günlerce süren mesajlaşmaların mı yoksa gerçek hayatta atılan adımların mı daha önemli olduğuna karar verebilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…