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Kova Burcu right-white
13 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
12.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Kova ve yükselen Kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 13 Temmuz Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 13 Temmuz Pazartesi günü Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün gökyüzü geçmişte göz ardı ettiğin ayrıntıları fark etmeni sağlayabilir. Merkür retrosunun Güneş ile kavuşumu, kararlarının hangi noktada seni hızlandırdığını, hangi noktada ise yavaşlattığını açıkça gösterecek. İş hayatında senden farklı bir görev üstlenmen istenebilir ya da kısa süreliğine başka bir ekibe destek vermen gerekebilir. Bu değişiklik ilk başta alışılmış düzenini bozsa da yeteneklerini göstermen için önemli bir fırsata dönüşebilir.

Maddi konularda evde kullandığın beyaz eşya, klima ya da kombinin bakım ihtiyacı ortaya çıkabilir. Bugün ertelemek yerine çözüm üretmek bütçeni korumana yardımcı olacak.

Aşk hayatında ilişkisi olan Kovalar, partnerlerinin rahatsızlık duyduğu bir konu hakkında itiraf alabilir. Yapacağın açık ve samimi bir konuşma, yanlış varsayımların önüne geçerek birbirinizi daha iyi anlamanızı sağlayacak. Bekar Kovalar ise günlük rutinlerinin tamamen dışına çıkacakları bir ortamda tanışacakları biriyle şaşırtıcı bir uyum yakalayabilir. İlk sohbetin ardından iletişimin doğal şekilde devam etmesi, bu tanışmayı sıradan bir karşılaşmanın ötesine taşıyabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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