Sevgili Kova, 14 Temmuz’da Yengeç burcunda gerçekleşen Yeni Ay, aşk hayatında birlikte kuracağınız yeni alışkanlıklar sayesinde ilişkinize taze bir enerji getirebilir. Neptün retrosu ise mutlu bir ilişkinin büyük sürprizlerden çok, her gün paylaşılan küçük anlarla güçlendiğini fark etmeni sağlayabilir.

İlişkisi olan bir Kova burcuysan, birlikte spor yapmak, akşam yürüyüşlerine çıkmak ya da her hafta ortak bir aktivite planlamak ilişkinizi daha sıcak ve dengeli bir noktaya taşıyabilir. Bekar bir Kova burcuysan, spor salonunda, katıldığın bir kursta ya da sık gittiğin bir mekanda sürekli karşılaştığın biriyle yakınlaşma yaşayabilirsin.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…