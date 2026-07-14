Sevgili Kova, Yengeç burcundaki taze yeni ayın duru enerjisi bugün günlük koşturmacanızı ve iş rutinlerinizi düzene sokarken, kariyerinizde yarım bıraktığınız işleri tamamlamanız için harika bir fırsat sunuyor. Merkür retrosunun etkisiyle geçmişte gözden kaçırdığınız bazı mesleki detaylar ya da eski projeler tekrar önünüze gelebilir ve bunları çözmek işinizi daha sağlam bir temele oturtacaktır. Uranüs ve Neptün’ün zihninize fırlattığı ani fikir kıvılcımları sayesinde, çalışma ortamınızda tıkanıklık yaratan sorunları hiç zorlanmadan, özgün yöntemlerle aşacaksınız.

Maddi konularda ise günlük harcamalar, sağlık rutinleri ya da evinizle ilgili ufak tefek ihtiyaçlar bütçenizde küçük bir hareketlilik yaratabilir. Finansal kararlar alırken aceleci ve dürtüsel alışverişlerden uzak durmalı, paranızı güvende tutacak sakin adımlara odaklanmalısınız. Bütçenizdeki dengeleri korumak ve birikimlerinizi bilgece yönetmek, ekonomik anlamda kafanızın çok daha rahat olmasını sağlayacaktır.

İlişkisi olan bir Kova burcu isen, partnerinle hayatı kolaylaştıracak küçük günlük rutinler geliştirmek ve birbirinize ev sıcaklığında destek olmak aranızdaki bağı usulca güçlendirecektir. Bekar bir Kova burcu isen, iş ortamı ya da günlük koşturmacalar esnasında tesadüfen karşılaşacağın zarif birinin sıcak yaklaşımı, aklını ve kalbini sakince karıştırabilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…