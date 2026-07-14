İlişkisi olan bir Kova burcu isen, partnerinle hayatı kolaylaştıracak pratik ve küçük günlük rutinler geliştirmek, birbirinize ev sıcaklığında destek olmanızı sağlayacaktır. Birlikte emek verdiğiniz bu sakin paylaşımlar, aranızdaki bağı gürültüsüz ama son derece güçlü bir şekilde derinleştirecektir.

Bekar bir Kova burcu isen, günün koşturmacası ya da çalışma ortamın esnasında tesadüfen karşılaşacağın birinin zarif ilgisi zihnini usulca hareketlendirebilir. Karşı tarafın sunduğu o korumacı ve incelikli yaklaşım, uzun zamandır mesafeli durduğun duygusal yakınlığa şans vermen için kalbini sakince esnetecek.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…