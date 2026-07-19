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Kova Burcu right-white
20 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Kova ve yükselen Kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 20 Temmuz Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 20 Temmuz Pazartesi günü Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Ay-Mars üçgeni bugün ekip içinde seni doğal bir sürükleyiciye dönüştürüyor; ortak bir işte tıkanan noktayı senin fikrin açabilir. Kalabalıkta konuşmaktan çekinme, sesin bugün duyuluyor.

Maddi konularda alışılmadık bir çözüm gündeminde; herkesin denediği yolun dışında bir yöntem bugün sana kazandırabilir. Sıra dışı düşünmen finansal olarak da işe yarıyor.

Aşk hayatında dostluk ile aşk arasındaki çizgi inceliyor. İlişkisi olan bir Kova burcu isen, partnerinle arkadaş gibi geçireceğiniz rahat bir vakit, romantik bir jestten daha çok yakınlaştıracak. Bekar bir Kova burcu isen, uzun süredir tanıdığın birine bakışın bugün değişebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Kova burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bugün duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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