Sevgili Kova, Ay-Mars üçgeni bugün ekip içinde seni doğal bir sürükleyiciye dönüştürüyor; ortak bir işte tıkanan noktayı senin fikrin açabilir. Kalabalıkta konuşmaktan çekinme, sesin bugün duyuluyor.

Maddi konularda alışılmadık bir çözüm gündeminde; herkesin denediği yolun dışında bir yöntem bugün sana kazandırabilir. Sıra dışı düşünmen finansal olarak da işe yarıyor.

Aşk hayatında dostluk ile aşk arasındaki çizgi inceliyor. İlişkisi olan bir Kova burcu isen, partnerinle arkadaş gibi geçireceğiniz rahat bir vakit, romantik bir jestten daha çok yakınlaştıracak. Bekar bir Kova burcu isen, uzun süredir tanıdığın birine bakışın bugün değişebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…