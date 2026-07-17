Sevgili Kova, bugün gökyüzünde Ay Düğümleri’nin yakında kendi burcuna geçecek olması, yeni bir kaderî döneme yaklaştığının sinyallerini veriyor. Geleceğe dair planların bugün zihninde daha net bir şekil almaya başlıyor.

Kariyer ve para konularında uzun vadeli hedeflerine odaklanmak bugün için doğru zamanlama. Yeni bir yön belirleme isteği içinde hissediyorsan, bu içgüdüne güvenebilirsin; büyük resmi görmek bugün senin avantajın.

Aşk hayatında da geleceğe dair düşünceler ağır basıyor. İlişkisi olan bir Kova burcu isen, partnerinle uzun vadeli planlar hakkında konuşmak bugün ilişkinize netlik katacak. Bekar bir Kova burcu isen, kısa vadeli heyecanlar yerine seninle aynı geleceği paylaşabilecek biri arayışında olduğunu fark ediyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…