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Kova Burcu right-white
18 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Kova ve yükselen Kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 18 Temmuz Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 18 Temmuz Cumartesi günü Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün gökyüzünde Ay Düğümleri’nin yakında kendi burcuna geçecek olması, yeni bir kaderî döneme yaklaştığının sinyallerini veriyor. Geleceğe dair planların bugün zihninde daha net bir şekil almaya başlıyor.

Kariyer ve para konularında uzun vadeli hedeflerine odaklanmak bugün için doğru zamanlama. Yeni bir yön belirleme isteği içinde hissediyorsan, bu içgüdüne güvenebilirsin; büyük resmi görmek bugün senin avantajın.

Aşk hayatında da geleceğe dair düşünceler ağır basıyor. İlişkisi olan bir Kova burcu isen, partnerinle uzun vadeli planlar hakkında konuşmak bugün ilişkinize netlik katacak. Bekar bir Kova burcu isen, kısa vadeli heyecanlar yerine seninle aynı geleceği paylaşabilecek biri arayışında olduğunu fark ediyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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