Sevgili Kova, bugün aşk hayatında geleceğe dair düşünceler zihnini meşgul ediyor. İlişkin varsa, partnerinle uzun vadeli hayaller üzerine konuşmak, bugün ilişkinize beklenmedik bir netlik ve heyecan katacak. Ortak bir gelecek çizmek, aranızdaki bağı bugün daha da sağlamlaştıracak.

Bekarsan, anlık heyecanlar yerine seninle aynı vizyonu paylaşabilecek biri arıyorsun artık. Yüzeysel bir flörtten çok, gerçek bir bağlantı kurma isteği bugün içinde daha baskın. Bu arayışında sabırlı olman, doğru kişiyi bulmana yardımcı olacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…