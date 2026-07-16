Sevgili Kova, partnerinle günlük hayatın koşturmacası ve yoğun rutinleri arasında birbirinize destek olmak, küçük ev sorumluluklarını paylaşmak aranızdaki duygusal bağı çok daha huzurlu kılacaktır. Durağan Merkür nedeniyle ufak tefek günlük aksilikleri birbirinize yansıtmamaya dikkat etmelisiniz.

Bekar bir Kova burcuysan, bugün duygularını, geleceğe dair hayallerini ve hayata dair çıkarımlarını kimseyle paylaşmadan sadece kendi günlüğünüze yazarak deşarj olmak isteyebilirsin. Kelimelerin gücüyle içsel bir temizlik yaparken, kendi iç sesini çok daha net duymaya başlayacaksın.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…