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Kova Burcu right-white
17 Temmuz 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
16.07.2026 - 18:01
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Kova ve yükselen Kova burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 17 Temmuz Cuma gününüz nasıl geçecek? 

17 Temmuz Cuma günü Kova ve yükselen Kova burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, partnerinle günlük hayatın koşturmacası ve yoğun rutinleri arasında birbirinize destek olmak, küçük ev sorumluluklarını paylaşmak aranızdaki duygusal bağı çok daha huzurlu kılacaktır. Durağan Merkür nedeniyle ufak tefek günlük aksilikleri birbirinize yansıtmamaya dikkat etmelisiniz.

Bekar bir Kova burcuysan, bugün duygularını, geleceğe dair hayallerini ve hayata dair çıkarımlarını kimseyle paylaşmadan sadece kendi günlüğünüze yazarak deşarj olmak isteyebilirsin. Kelimelerin gücüyle içsel bir temizlik yaparken, kendi iç sesini çok daha net duymaya başlayacaksın.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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