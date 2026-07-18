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Kova Burcu right-white
19 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
18.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Kova ve yükselen Kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 19 Temmuz Pazar gününüz nasıl geçecek? 19 Temmuz Pazar günü Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün Ay’ın Terazi burcuna geçişi, gelecek vizyonunda ve arkadaşlık çevrende bir uyum arayışı getiriyor. Güneş-Ay sekstili ideallerinle gerçekçiliğini bir araya getirirken, Ay-Neptün karşıtlığı bazı planların henüz netleşmediğini hatırlatıyor.

Kariyer ve para konularında Ay-Jüpiter sekstili uzun vadeli bir hedefine dair umut verici bir gelişme sunuyor. Mars-Satürn sekstili bu vizyonu somut adımlara dökmene yardımcı oluyor, hayalin bugün biraz daha gerçeğe yaklaşıyor.

Aşk hayatında da ortak bir gelecek arayışın belirginleşiyor. İlişkisi olan bir Kova burcu isen, partnerinle paylaştığınız bir hayali bugün konuşmak ilişkinize yeni bir enerji katacak. Bekar bir Kova burcu isen, Ay-Uranüs üçgeninin etkisiyle sıra dışı ve özgür ruhlu biri dikkatini çekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Kova burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bugün duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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