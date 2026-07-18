Sevgili Kova, bugün Ay’ın Terazi burcuna geçişi, gelecek vizyonunda ve arkadaşlık çevrende bir uyum arayışı getiriyor. Güneş-Ay sekstili ideallerinle gerçekçiliğini bir araya getirirken, Ay-Neptün karşıtlığı bazı planların henüz netleşmediğini hatırlatıyor.

Kariyer ve para konularında Ay-Jüpiter sekstili uzun vadeli bir hedefine dair umut verici bir gelişme sunuyor. Mars-Satürn sekstili bu vizyonu somut adımlara dökmene yardımcı oluyor, hayalin bugün biraz daha gerçeğe yaklaşıyor.

Aşk hayatında da ortak bir gelecek arayışın belirginleşiyor. İlişkisi olan bir Kova burcu isen, partnerinle paylaştığınız bir hayali bugün konuşmak ilişkinize yeni bir enerji katacak. Bekar bir Kova burcu isen, Ay-Uranüs üçgeninin etkisiyle sıra dışı ve özgür ruhlu biri dikkatini çekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…