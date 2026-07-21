Sevgili Kova, bugün aşk hayatında karşındaki kişi merkeze geçiyor. İlişkin varsa, partnerine biraz daha fazla ilgi ve alan vermen aranızdaki dengeyi düzeltecek. Kendi dünyanda geçirdiğin zaman kadar, ona ayırdığın zaman da önemli. Bugün onu dinlemeye öncelik vermelisin.

Bekarsan, ciddi bir bağ kurma isteğin her zamankinden güçlü. Bağımsızlığını seven bir burç olsan da bugün paylaşmak istiyorsun ve bu istekte utanılacak bir şey yok. Bu duyguya izin vermeni öneriyorum. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…