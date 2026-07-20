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Kova Burcu right-white
21 Temmuz 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Ç P C C P P Salı
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
20.07.2026 - 18:01
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Kova ve yükselen Kova burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 21 Temmuz Salı gününüz nasıl geçecek? 

21 Temmuz Salı günü Kova ve yükselen Kova burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün aşk hayatında iş yorgunluğun eve taşınıyor. İlişkin varsa, kafandaki mesleki gerginliği partnerin üzerine alabilir; sen ona kızmıyorsun ama o öyle hissediyor. 'Bu seninle ilgili değil' demen bile bugün her şeyi çözecek.

Bekarsan, profesyonel bir ortamda oluşan bir yakınlık bugün dikkatini çekebilir. Aynı işi konuşurken kurulan bir bağ, beklediğinden daha kişisel bir yere gidebilir. Acele etme ama fark ettiğini de yok sayma. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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