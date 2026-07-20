Sevgili Kova, bugün aşk hayatında iş yorgunluğun eve taşınıyor. İlişkin varsa, kafandaki mesleki gerginliği partnerin üzerine alabilir; sen ona kızmıyorsun ama o öyle hissediyor. 'Bu seninle ilgili değil' demen bile bugün her şeyi çözecek.

Bekarsan, profesyonel bir ortamda oluşan bir yakınlık bugün dikkatini çekebilir. Aynı işi konuşurken kurulan bir bağ, beklediğinden daha kişisel bir yere gidebilir. Acele etme ama fark ettiğini de yok sayma. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…