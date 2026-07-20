Sevgili Kova, Ay'ın Akrep burcuna geçişi bugün kariyer alanını derinden karıştırıyor; iş yerinde bir şeylerin döndüğünü hissediyorsun. Henüz kimse bir şey söylemedi ama sezgin sana bir değişimin yaklaştığını fısıldıyor.

Maddi tarafta konumuna bağlı bir gelirin ya da bir hakkın yeniden değerlendirilmesi söz konusu olabilir. Şimdilik dinle, konuşma sırası sende değil.

Aşk hayatında iş ile duygu birbirine karışıyor. İlişkisi olan bir Kova burcu isen, partnerin senin mesleki gerginliğini üzerine alabilir; ona neyin canını sıktığını anlatman bunu çözecek. Bekar bir Kova burcu isen, profesyonel bir ortamda oluşan bir yakınlık bugün dikkatini çekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…