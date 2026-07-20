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Kova Burcu right-white
21 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
20.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Kova ve yükselen Kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 21 Temmuz Salı gününüz nasıl geçecek? 21 Temmuz Salı günü Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Ay'ın Akrep burcuna geçişi bugün kariyer alanını derinden karıştırıyor; iş yerinde bir şeylerin döndüğünü hissediyorsun. Henüz kimse bir şey söylemedi ama sezgin sana bir değişimin yaklaştığını fısıldıyor.

Maddi tarafta konumuna bağlı bir gelirin ya da bir hakkın yeniden değerlendirilmesi söz konusu olabilir. Şimdilik dinle, konuşma sırası sende değil.

Aşk hayatında iş ile duygu birbirine karışıyor. İlişkisi olan bir Kova burcu isen, partnerin senin mesleki gerginliğini üzerine alabilir; ona neyin canını sıktığını anlatman bunu çözecek. Bekar bir Kova burcu isen, profesyonel bir ortamda oluşan bir yakınlık bugün dikkatini çekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Kova burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bugün duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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