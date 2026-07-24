Sevgili Kova, Satürn Koç burcunda durağanlaşıyor ve senin iletişim alanını ağırlaştırıyor. Bugün söylediğin her söz beklediğinden fazla ağırlık taşıyor. İş hayatında bir yazışma, bir sunum ya da kısa bir görüşme ciddi sonuçlar doğurabilir. Ay ile Mars arasındaki karşıtlık yüzünden sert bir cümle kurma riskin yüksek. Konuşmadan önce cümleni zihninde tamamlamanı öneriyorum.

Maddi konularda yakın çevrenle ilgili bir ödeme gündemde. Kısa bir yolculuk, ulaşım masrafı ya da bir kardeşinle paylaştığın gider bugün konuşulmalı. Satürn bu konuda net olmanı istiyor. Sözlü anlaşma yerine yazılı bir kayıt tutmalısın.

Aşk hayatında kelimeler belirleyici oluyor. İlişkisi olan bir Kova burcu isen, partnerine söyleyeceğin bir cümle bugün uzun süre hatırlanacak. Sözlerini dikkatle seçmelisin. Bekar bir Kova burcu isen, karşındakinin sözlerindeki ciddiyeti ölçebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…