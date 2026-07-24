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Kova Burcu right-white
25 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
24.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Kova ve yükselen Kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 25 Temmuz Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 25 Temmuz Cumartesi günü Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Satürn Koç burcunda durağanlaşıyor ve senin iletişim alanını ağırlaştırıyor. Bugün söylediğin her söz beklediğinden fazla ağırlık taşıyor. İş hayatında bir yazışma, bir sunum ya da kısa bir görüşme ciddi sonuçlar doğurabilir. Ay ile Mars arasındaki karşıtlık yüzünden sert bir cümle kurma riskin yüksek. Konuşmadan önce cümleni zihninde tamamlamanı öneriyorum.

Maddi konularda yakın çevrenle ilgili bir ödeme gündemde. Kısa bir yolculuk, ulaşım masrafı ya da bir kardeşinle paylaştığın gider bugün konuşulmalı. Satürn bu konuda net olmanı istiyor. Sözlü anlaşma yerine yazılı bir kayıt tutmalısın.

Aşk hayatında kelimeler belirleyici oluyor. İlişkisi olan bir Kova burcu isen, partnerine söyleyeceğin bir cümle bugün uzun süre hatırlanacak. Sözlerini dikkatle seçmelisin. Bekar bir Kova burcu isen, karşındakinin sözlerindeki ciddiyeti ölçebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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