Sevgili Kova, Merkür düz hareketine geçiyor ve Ay senin gelecek hedefleri alanına giriyor. İş hayatında uzun vadeli planların bugün yeniden şekilleniyor. Askıya aldığın bir hayal, bir başvuru ya da bir hedef tekrar gündemine giriyor. Ateş elementinin uyumu sana bu hedefe ulaşabileceğine dair güçlü bir inanç veriyor. Planını bugün yazıya dökmen, önümüzdeki dönemde işini kolaylaştıracak.

Maddi konularda bir topluluk ya da grup içinde yürüyen iş gelir getirebilir. Ortak bir projeden gelecek pay bugün netleşebilir. Ay'ın Venüs'e yaptığı sert açı, arkadaş çevrende hesabı üstlenme eğilimi yaratıyor. Herkesi memnun etme isteğinin bedelini tek başına ödememelisin.

Aşk hayatında özgürlük ile birliktelik dengesi öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Kova burcu isen, partnerinin sana tanıdığı alanın kıymetini bugün daha net anlıyorsun. Bu alanı ona da tanıman, aranızdaki bağı güçlendirecek. Bekar bir Kova burcu isen, gönüllü bir çalışmada veya ortak bir amaç etrafında toplanan bir ortamda tanışacağın biri seni etkileyebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…