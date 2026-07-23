Sevgili Kova, bugün ilişkinde alan meselesini yeniden düşünüyorsun. Ay senin arkadaşlık ve gelecek hedefleri alanına geçiyor, bu da özgürlük ile birlikteliği aynı anda gündemine getiriyor. İlişkin varsa, partnerinin sana tanıdığı rahatlığı bugün daha net görüyorsun. Kendi işini yapmana, arkadaşlarınla vakit geçirmene karışmadığı için ona minnet duyuyorsun. Aynı özgürlüğü ona da tanıdığında, aranızdaki bağın gevşemek yerine güçlendiğini fark edeceksin.

Bekarsan, ortak bir amaç seni biriyle buluşturabilir. Bir gönüllü çalışma, bir topluluk etkinliği ya da aynı davayı savunduğunuz bir ortam tanışmanıza vesile olabilir. Aynı şeye inanan insanlar arasındaki yakınlık hızlı kurulur. Bu ortamlara bugün açık olmanı öneriyorum. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…